Kousková na turnaji LET v Číně klesla z druhého místa na sedmnácté

Kousková si připsala čtyři bogey, dvě birdie a na šestnácté pětiparové jamce se jí povedl eagle. Pětadvacetiletá olympionička, jež před dvěma týdny vybojovala životní třetí příčku v Alicante, se o 17. místo dělí s dalšími pěti hráčkami.

„Rozdíl oproti včerejšku byl primárně v patování. Přišlo mi, že mám ruce někoho jiného. Ale nejdůležitější bylo vydržet až do konce a bojovat o každou ránu. Byla jsem ráda, že nás to odměnilo na šestnáctce, kde jsem ze čtyř metrů proměnila eagle, což byl asi nejsvětlejší moment dneška. Jinak jsem se na greenech trošku trápila, nedala jsem tři hodně krátké paty, to mě mrzelo,“ uvedla v nahrávce pro média Kousková. Těšilo ji, že ztrácí pouze jednu ránu na Top 10.

Tříkolový turnaj s dotací 500.000 dolarů vede stále Francouzka Céline Boutierová, ale nyní už společně s domácí Lin Si-jü, obhájkyní loňského vítězství. Obě mají skóre -12 a náskok tří úderů před třetí Liou Wen-po z Číny.

Kousková je v Šen-čenu jedinou Češkou. Zbývající tradiční účastnice turnajů LET Klára Davidson Spilková, Jana Melichová a Kristýna Napoleaová kvůli zdravotním problémům sezonu předčasně ukončily.