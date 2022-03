V Berouně by se na turnaji LET mohly potkat Spilková, Napoleaová a Kousková

K souboji elitních českých golfistek by mohlo dojít na letošním turnaji Tipsport Czech Ladies Open, který je součástí nejvyšší dámské evropské série Ladies European Tour (LET). V Berouně se turnaj s dotací 200 tisíc eur uskuteční 24. až 26. června a podle pořadatelů by mezi domácími hráčkami mohly být Klára Spilková, Kristýna Napoleaová i Sára Kousková.