Golfistka Kousková po třetím místě v Anglii vede žebříček LET Access

Golfistka Sára Kousková po dvou výhrách za sebou obsadila na dalším turnaji série LET Access dělené třetí místo a ujala se vedení v celoročním žebříčku Order of Merit. V anglickém Hertfordshire česká hráčka zahrála v tříkolové soutěži 217 úderů a o čtyři zaostala za vítěznou Švédkou My Leanderovou.