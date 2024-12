Macková bude pátou Češkou v golfovém seriálu Ladies European Tour

„Jsem strašně ráda, že se mi povedlo dostat na Ladies European Tour. Před turnajem to byl hlavní cíl. Samozřejmě jsem pomýšlela i na tu nejlepší kartu pro elitní dvacítku, ale to už bylo dnes bohužel dost daleko,“ uvedla Macková v tiskové zprávě.

„Je vidět, že se kvalita LET neskutečně zvedá, hráčky tady byly opravdu dobré. I proto jsem spokojená s tím, že jsem si právo startu na téhle prestižní tour uhrála. Věřím, že se mi podaří dostat v první polovině roku na LET na co nejvíc turnajů. Podle loňského roku to vypadá zhruba na polovinu, což by mi mělo dát dostatek šancí uhrát si díky dobrým výsledkům účast v druhé části sezony,“ konstatovala třiadvacetiletá hráčka. Ještě jako amatérka vybojovala v roce 2019 mezi evropskou elitou na Czech Ladies Open na Karlštejně 12. místo, o tři roky později v Berouně byla třináctá.

Macková šla do posledního z pěti kol z 45. místa se skóre -3. Dnes zahrála 71 ran a polepšila si na 41. pozici s celkovým výsledkem -5. „Dnes to bylo herně asi nejlepší za poslední tři dny. Byla jsem spokojená jak se švihem, tak s putty. Po prvních pěti jamkách jsem byla -3 a vypadalo to na ještě lepší výsledek, ale bohužel se mi nepovedla osmnáctá jamka,“ řekla Macková.

Vyhrála Daniela Darqueaová z Ekvádoru se skóre -24.

ura smc