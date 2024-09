Kousková klesla před závěrem turnaje v Alicante z první příčky na šestou

Kousková se po pátku dělila o první místo se dvěma soupeřkami. Třetí kolo přerušila téměř na tři hodiny bouřka a blesky, Kousková v té době vedla.

„Před přerušením to bylo skvělé. Eagle byl bombový a hned po přerušení na další jamce birdie. Pak mě asi doběhla nervozita, byl to rychlý start a ztuhly mi ruce. Pak to bylo malinko rozlítané,“ hodnotila v nahrávce pro média Kousková, jejímž maximem na okruhu LET je páté místo z loňského října v Indii.

O jeho vylepšení bude bojovat v neděli, připravená je. „Výsledek dnes byl pořád pod par, toho si cením. Udrželo mě to v kontaktu, sice budu útočit malinko zezadu, ale mám klidnější pozici a chce to moc nesledovat, co se děje přede mnou a za mnou,“ dodala.

Za Briemovou je druhá o jedinou ránu Italka Virginia Elena Cartaová, na třetí příčce jsou tři hráčky. Zbývající Češky neprošly cutem.