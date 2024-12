Druhé kolo kvalifikace se Hrubému nepovedlo, šance na PGA Tour se snížila

Hrubý první kolo obešel ve čtvrtek v paru (70) a byl třicátý, v pátek zapsal skóre +6 a propadl se o 49 pozic. V těžkých podmínkách se pod normu hřiště nedostal nikdo.

„Už při příjezdu do areálu bylo jasné, že to dnes nebude standardní den. Byli jsme první skupina, která šla na hřiště, a už v době rozehrávání, okolo sedmé hodiny ranní, extrémně foukalo,“ popsal Hrubý v tiskové zprávě.

„Hřiště Sawgrass Country Club je blíže oceánu a je otevřenější, tím pádem na něm jsou povětrnostní podmínky víc znát. Průměr skórování na našem hřišti byl +4, což hovoří samo o sobě. Byla to prostě hodně velká divočina,“ doplnil. Předpověď počasí hlásí na dnešek ještě silnější vítr.

„Rozhodně neskládám zbraně, budu se snažit udělat maximum pro co nejlepší výsledek. Bude to chtít udržet míč co nejvíc ve hře a být víc efektivní okolo greenu a na něm. Je to tady extrémní zkouška, ale tak by to asi prostě mělo být. Když chceš hrát na nejlepší Tour na světě, tak si musíš umět poradit i s tím,“ dodal.

Český golfista, jenž v létě ukončil studium na University of Washington a stal se profesionálem, má před sebou ve finále kvalifikace ještě dvě kola. Plnohodnotný start na elitním okruhu si zajistí pět hráčů, případně více se stejným výsledkem.

Po vítězství na turnaji předchozí fáze kvalifikace má Hrubý jako první český hráč jistou účast minimálně na druhém nejvyšší americkém okruhu Korn Ferry Tour. V kalifornské Santa Claritě česká žebříčková dvojka za Jiřím Zuskou triumfovala před Američanem Coreym Shaunem, který se nyní dělí o prvenství s krajany Alistairem Dochertym a Matthew Riedelem. Všichni mají skóre -3.