Golfistka Macková prošla v kvalifikaci o účast na LET do finálového kola

Jakub Menšík na turnaji Next Gen pro tenisty do 20 let v Džiddě. | foto: Profimedia.cz

Na takzvané Q-School, v níž na dvou různých hřištích v Marrákeši s normou 72 a 73 ran startovalo 154 golfistek ze 39 zemí, se Mackové nejlépe povedlo úvodní kolo. Zahrála v něm 69 úderů (-3), v dalším přidala 72 (-1) a držela se v první dvacítce pořadí. V dalších dnech spotřebovala vždy 73 ran a s celkovým výsledkem 287 (-3) se pořadím propadla.

„Dnes jsem na několika jamkách volila klidnější varianty z týčka, abych měla jistotu, že projdu do finálového dne. Přece jen po tak dobrém rozehrání turnaje jsem nechtěla jít na některých jamkách do úplného risku. To se možná do zítřka malinko změní. Večer si zvolíme strategii, se kterou do posledního kola půjdeme, ale budeme chtít být určitě agresivnější,“ uvedla Macková v tiskové zprávě.

V pátek zabojuje o návrat do první dvacítky, v níž jsou pro hráčky připraveny plnohodnotné účastnické karty. Dalších třicet golfistek si zajistí částečný status a finalistky mimo první padesátku budou zařazeny do kategorie s členstvím omezeným na jeden nebo více turnajů LET.

Mackovou od dvacátého místa dělí tři rány. Šanci na to, aby v příští sezoně doplnily na LET Sáru Kouskovou, Kláru Davidson Spilkovou, Janu Melichovou a Kristýnu Napoleaovou, už nemají zbylé dvě české hráčky. Melecká v Maroku zahrála celkem 295 ran (+5) a Koželuhová ještě o pět více.