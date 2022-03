Fotbalová Sparta už je minulost, Napoleaová stoupá mezi golfovou elitu

Rodačka z Pelhřimova vedle šesti fotbalových mládežnických titulů se Spartou sbírala starty i v reprezentaci. Nastoupila do zápasů za dívčí patnáctku, sedmnáctku i devatenáctku. „Jenže jsem si v šestnácti zranila i druhé koleno a začalo mi být jasné, že budu muset s fotbalem skončit, takže jsem se začala ještě více připravovat na studium na anglické univerzitě. Naštěstí mě mamka vždy vedla ke studiu, takže to nebyl problém,“ popisovala Napoleaová v tiskové zprávě.

Na střední škole v Praze občas pomáhala spolužákům třeba s matematikou. Do stejné třídy chodil i Schick. „Patrik ale nepotřeboval pomáhat, ten byl chytrý,“ podotkla Napoleaová, která hrávala i tenis, basketbal a florbal. Po plastice vazů ještě zkoušela u fotbalu vydržet, ale po dohodě s lékaři bývalá stoperka skončila, protože by podle jejich mínění mohla ve třiceti letech být na vozíku.

Chvilku pískala fotbal jako rozhodčí a dva roky si dala od vrcholového sportu pauzu. Pak začala studovat na univerzitě v Northamptonu, kde vyzkoušela i ragby. „Po prváku v Anglii mě mamka přemluvila, abych začala hrát s ní a jejím přítelem golf a chytlo mě to,“ popsala. Předtím ke golfu cestu nenašla. „Zkusila jsem to v deseti, ale tehdy mi to vůbec nešlo, tak jsem hned skončila, protože jsem byla zvyklá, že mi ostatní sporty šly,“ vzpomínala Napoleaová první kontakt s greeny.

Golfu se pak v Anglii a poté na magisterském studiu ve Skotsku nedaleko slavného St. Andrews začala věnovat naplno. A postupně se díky své píli dostala na vrcholnou úroveň. „Asi to není úplně obvyklé, takže nejspíš talent mám,“ usmála se Napoleaová. V únoru 2020 po studiu vstoupila mezi profesionálky a nyní dosáhla životního úspěchu. „Zatím to má stále stoupající tendenci, ale uvidíme, jak to bude vypadat dál,“ dodala s tím, že by se chtěla kvalifikovat na olympijské hry.

Právě na cestě do Paříže 2024 Napoleaové pomůže i druhé místo z uplynulého turnaje v Saúdské Arábii. Ve světovém žebříčku se posunula ze 769. na 338. místo.

Za dělené druhé místo získala odměnu 67 773 dolarů (1,53 milionu korun). Díky tomu získala klid do zbytku sezony. „Měla bych ji mít pokrytou, takže se mi teď bude hrát mnohem lépe,“ kývla pětadvacetiletá hráčka, která prodala auto, aby měla peníze na začátek letošní sezony.

V Saudské Arábii navíc nechybělo mnoho, aby měla po návratu do Česka zase v čem jezdit. Jen těsně nedala ve finálovém kole eso na 16. jamce, za což by automobil získala.

Během turnaje ale na peníze Napoleaová nemyslela. „Věděla jsem, kolik bere vítězka, ale nevěděla jsem, kolik berou další hráčky v pořadí. Protože není snadné potom hrát, když víte, že když pokazíte pat, tak můžete přijít o čtvrt milionu,“ poznamenala golfistka, kterou od čtvrtka čeká začátek dalšího turnaje nejvyšší evropské série, tentokrát v Jihoafrické republice.