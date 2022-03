Golfistka Nepoleaová skončila na turnaji LET v Johannesburgu devátá

Tři okruhy na hřišti v Johannesburgu s parem 72 zvládla s bilancí -1. Další česká hráčka Tereza Melecká obsadila 29. příčku se čtyřmi údery nad par. Vyhrála Švédka Linn Grantová, která měla skóre -11.

Pětadvacetiletá Napoleaová se pod par dostala v dnešním finálovém kole až na posledních dvou jamkách. „S výsledkem jsem dneska relativně spokojená. Nezačala jsem úplně nejlépe, ale hned jsem se snažila vrátit. Věděla jsem, že budu chtít trochu zatlačit, ale na tom hřišti to každý den skákalo jinak. Není to úplně ideální, když člověk neví, co může očekávat,“ uvedla Napoleaová v tiskové zprávě.

„Co bych ale za takové umístění ještě před pár týdny zpátky dala,“ dodala bývalá fotbalistka s odkazem na průlom v minulém týdnu, po kterém vzrostla očekávání. „Dostávala jsem sama sebe pod tlak, protože vím, že něco ve mně je. Přála jsem si ukázat, že v Saúdské Arábii to nebyla náhoda. Pořád jsem ale na začátku a čeká mě ještě spousta práce, na kterou se těším,” řekla hráčka, jež se golfu naplno věnuje teprve šest let.

Po minulém úspěchu, kterým vydělala v přepočtu přes 1,5 milionu korun, inkasovala za další umístění v elitní desítce téměř 150 tisíc korun z celkové dotace 250.000 dolarů (asi 5,6 milionu korun). O dva roky mladší Melecká získala zhruba 60 tisíc korun. Šideri Váňová neprošla v JAR cutem.