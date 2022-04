Kvůli golfu musela Napoleaová prodat auto, teď řádí: A teprve začínáme

Pětadvacetiletá Napoleaová zazářila před třemi týdny na turnaji nejvyššího evropského okruhu LET v v Saúdské Arábii, kde skončila na děleném druhém místě. Následně obsadila dělené deváté místo v jihoafrickém Johannesburgu a cutem prošla také Kapském Městě (63.).

„Teprve začínáme. Hranice jsou rozhodně výš. Ale je to super začátek a uvidíme, co bude dál. Malé kroky vedou k velkým úspěchům,“ nastínila po pondělním příletu do Česka.

Malé plány rozhodně nemá. Letos by chtěla pevně zakotvit na okruhu LET a vybojovat si plnou kartu pro příští rok. Zkusí se kvalifikovat na některý ze čtyř zbývajících majorů a dále se posouvat světovým žebříčkem. Což by ji přiblížilo k velkému sportovnímu snu: dostat se na olympijské hry.

„Věřím, že Paříž není tak daleko, ale je to hodně práce. Snad toho docílíme,“ doufá golfistka, která trénuje v Dubaji pod vedením Ira Jamieho McConnella, Angličan Karl Morris se stará o její psychiku a z britských ostrovů má i kondičního trenéra a kouče na patování.

Další cíle má ještě vyšší. „Rovnou říkám, že chci na LPGA, a doufám, že do budoucna to bude jednou jednička,“ řekla odhodlaně. Napodobit by tak mohla své vzory, třeba sestry Kordovy či Angličanku Georgii Hallovou, s kterou si zahrála v Saúdské Arábii. „Ráda bych se jednou dostala na jejich úroveň. Nebojím se toho.“

Kristýna Napoleaová ve finálovém kole turnaje LET v Saúdské Arábii.

Vzhlížela i k dlouholeté české jedničce Kláře Spilkové. A byla mile překvapená, když od ní za čerstvé úspěchy dostala nečekané blahopřání.

„Vždycky jsem ji měla za vzor. Všichni víme, že je to průkopnice dámského golfu v České republice. Hrozně si její podpory vážím,“ děkovala.

Ačkoli vnímá fotbal jako uzavřenou kapitolu, srdce fotbalistky nezapře. A za mnohé mu vděčí. „Rozhodně za disciplínu ze Sparty a z reprezentace.“ V golfu si tak musela zvyknout jen na to, že hraje sama za sebe. „Už chyby nemůžu svádět na zbylých deset spoluhráček,“ smála se.

Nyní na dva tři dny doma odloží hole do kouta, ale brzy se vrátí k tréninku. Za necelé tři týdny vyrazí na dva turnaje LET do Austrálie. „Moc se tam těším, nikdy jsem tam nebyla. Bude to náročnější cestování, hned potom přelítám na turnaj do Madridu, ale máme to tak naplánované, Zatím se nám plány vyplatily,“ pochvalovala si.

I díky oběti, kterou musela na začátku sezony podstoupit. Prodejem auta získala prostředky nutné k rozjetí putování po turnajích.

„Byla to nezbytná věc. Vím, že golf je náročný sport, celkově profi sport stojí peníze. A bohužel na začátku sezony jsem neměla sponzory, které stále hledám. Ale říkala jsem našim, že jak se v dubnu vrátím, tak budu mít peníze na auto zase zpátky, takže jsem ráda, že to tak i dopadlo. Snad to bude jen příjemný rozjezd a bude to pokračovat.“