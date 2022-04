Napoleaové se závěr turnaje v Austrálii nevydařil, je osmapadesátá

Kristýně Napoleaové se závěrečné kolo zkráceného turnaje evropské série LET v Austrálii nepovedlo a po dnešním výsledku čtyři rány nad par obsadila dělené 58. místo. Šestadvacetiletá golfistka, která byla letos na akcích LET druhá v Saúdské Arábii a devátá v Jihoafrické republice, prošla do finále jako jediná Češka. Tereza Melecká a Šideri Váňová na cut nedosáhly.