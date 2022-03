Golfistka Napoleanová je v polovině turnaje LET v Saúdské Arábii ve vedení

Napoleaová dostala do turnaje dotovaného částkou milion dolarů divokou kartu a ve čtvrtek zvládla první kolo ve větru v paru. Druhý den zazářila výkonem 66 ran. K šesti úderům pod par se bývalá fotbalistka odrazila eaglem na pětiparové čtyřce a poté ještě zapsala čtyři birdie.

„Odehrála jsem výborné kolo,“ pochvalovala si pro web okruhu LET. V sobotu půjde v poslední skupině s Hallovou a Nizozemkou Anne Van Damovou, která je třetí o dvě rány zpět. „Je to čest. Bude to zábava a můžu se od nich hodně naučit. Užívám si tady každou minutu,“ řekla Napoleanová.

Z pátého místa a s odstupem čtyř ran bude útočit trojnásobná vítězka turnajů major Anna Nordqvistová ze Švédska. Šestá je mimo jiné vítězka deseti turnajů LET Jihoafričanka Lee-Ann Paceová.

Další dvě české hráčky do víkendových kol neprošly, Tereza Melecká obsadila se skóre +14 dělené 98. místo. Šideri Váňová zahrála ještě o dvě rány více a obsadila 106. místo.