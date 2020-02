Dva italští golfisté museli před turnajem v Ománu do karantény

Gagli italskému listu La Nazione řekl, že ho oficiální lékař European Tour poslal do pokoje ve středu ze snídaně. Molinari, který byl jeho spolubydlícím, musel do jiného pokoje. Gagli se podrobil testu, jehož výsledky by měly být známy až po dvou dnech. Lékaři mu zároveň nařídili, aby zůstal v pokoji do příští středy, takže nestihne ani následující turnaj v Kataru.

„Je to nevysvětlitelné rozhodnutí,“ zlobil se Gagli. „Vyloučeni z turnaje jsme byli jen my dva, ale já jsem přitom v Maskatu od neděle a během minulých dnů jsem byl v posilovně s tucty jiných hráčů. Jedl jsem s nimi a cestoval s nimi autobusem. Pokud hrozí nákaza, tak měli izolovat desítky golfistů a zrušit turnaj,“ uvedl čtyřiatřicetiletý rodák z Florencie.

Gagli řekl, že on i Molinari, starší bratr vítěze British Open 2018 Francesca, utrpěli vážné finanční škody. „Přitom se cítím dobře. Jen jsem nachlazený,“ uvedl. Jiných pět italských golfistů na Oman Open startuje.

Mluvčí European Tour agentuře AP potvrdil, že Gagli s Molinarim byli z turnaje staženi ze zdravotních důvodů. Detaily s ohledem na lékařské tajemství nesdělil.

Itálie je nejhůře postiženou zemí koronavirem mimo Asii. Na Apeninském ostrově je potvrzených 470 nakažených a 12 úmrtí.