Golfista Hrubý na Bahamách pohřbil slibnou pozici. Zbytečné snažení, hlesl

„Těžko se mi hledají slova. Stálo to všechny čtyři dny ohromně moc práce a jako první mě teď napadá, že to bylo zbytečné snažení. Ale doufám, že to brzy opadne a uvědomím si, že špatné kolo občas přijde na každého. Každopádně to teď ale nejsou moc příjemné pocity,“ uvedl Hrubý v tiskové zprávě po turnaji s dotací jeden milion dolarů.

„Mrzí mě, že velmi solidní tři dny přišly vniveč, ale na druhou stranu jsem si dokázal, že jsem schopen tady se svou hrou obstát. Bohužel jsem se dnes nevypořádal s velkým větrem a na greenech jsem prakticky nic neproměnil. Nepřišlo nic, co by mě nakoplo, co by nasměrovalo to kolo k lepšímu. Byl to občas trochu zmar, ale jak jsem říkal, to se holt někdy stává,“ řekl Hrubý, který se na Korn Ferry Tour probojoval díky prosincovému vítězství na kvalifikačním turnaji v kalifornské Santa Claritě. Poté usiloval dokonce o kartu na elitní PGA Tour, kterou ale nezískal.

V neděli začne na Bahamách další turnaj. „Pokusím se dnešek hodit za hlavu a jít s čistou hlavou,“ uvedl Hrubý.

Závěrečné kolo pokazil také Američan John VanDerLaan, který do něj šel v roli lídra s náskokem čtyř ran. Ve středu zahrál 76 úderů a klesl na deváté místo. Vyhrál jeho krajan Hank Lebioda, který v play off porazil Korejce Kim Song-hjona.