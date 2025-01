Zase to poslední kolo. Beru to, říká Hrubý po finálovém propadu na 31. místo

Romův první úspěch mezi elitou. Španěl ovládl třetí etapu Tour Down Under

Třetí etapu Tour Down Under vyhrál španělský cyklista Javier Romo a díky prvnímu profesionálnímu vítězství se dostal do čela průběžného pořadí úvodního závodu kalendáře WorldTour. V kopcovité etapě o...