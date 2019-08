Osmnáct domácích golfistek prošlo na Konopišti cutem

druhé nejvyšší evropské série, na Konopišti (Benešovsko)

Po 2. kole: 1. Davisová (Angl.) 138 (68+70) a Williamsová (Wal.) 138 (68+70), 3. am. Melecká 139 (69+70), Vlašínová (obě ČR) 139 (71+68) a am. Moosmannová (Švýc.) 139 (69+70) 6. am. Boháčová 140 (70+70), am. T. Koželuhová (obě ČR) 140 (72+68) a Sjoholmová (Švéd.) 140 (70+70), 9. am. Ryšková 141 (71+70), ...11. am. Kousková 142 (74+68) a am. Melichová 142 (70+72), 19. am. Stará 143 (72+71) a am. Macková 143 (71+72), 27. am. Andrýsová 144 (71+73), am. Frýdlová 144 (73+71), 37. am. Csicsayová 145 (76+69) a Kat. Krásová 145 (71+74), 51. am. Vítů 146 (75+71), 61. Hinnerová 147 (76+71), am. Abrahamová 147 (74+73), Saint Germain 147 (72+75) a am. Váhalová 147 (72+75),

cutem neprošly: 68. am. Nebeská 148 (76+72) a am. Harcubová 148 (73+75), 86. am. F. Luňáčková 151 (76+75) a am. Chlostová 151 (77+74), 92. am. Napoleaová 152 (77+75), 95. am. Kar. Krásová 153 (77+76), 103. am. Marková 154 (77+77), 107. am. Dimitrová 155 (77+78), 113. E. Koželuhová 156 (79+77), 116. am. Burdová (všechy ČR) 160 (79+81).