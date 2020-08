Spilková před turnajem v Berouně: Moc jsem tady chtěla hrát

Po koronavirové pauze máte za sebou čtyři turnaje v kuse. Teď vás čeká pátý. Jaké to je najednou hrát a hrát a hrát?

Jsem vděčná už jen za možnost, že můžu být zase doma a hrát tady. Je to pro mě vždycky příjemné zpestření, cítím se tady dobře. Ono už jen být po dvou měsících doma je příjemný pocit. I když jsem pochopitelně trochu unavená.

Co je na tom tempu – co týden, to turnaj – nejnáročnější?

Asi to, že jsou to úplně jiná hřiště, na která si musíte zvyknout. Plus časové posuny, lety jsou náročné. Taky jsme šest měsíců nehráli, takže jsem dost dlouho nehrála pod tlakem, což je taky psychicky náročné. Jde o to si zase zvyknout, že hraju turnaje, to je můj cíl pro tenhle týden. Možná to chvíli bude trvat, proto potřebuju hrát a hrát a zvykat si na tlak. Těch šest měsíců nebylo jednoduchých. O to jsem radši, že můžeme zase dělat, co nás baví. Mít životní motivaci je hrozně důležité.

Jak se vám líbí berounské hřiště?

V pondělí jsem si na něm zahrála, vypadá moc hezky. Posekali fairwaye, zrychlili greeny, takže to bude hodně náročné, hlavně puttování a krátká hra.

Proč jste si vlastně vybrala Beroun?

Uvažovala jsem o tom déle. Věděla jsem, že v Arkansasu teď nebudu hrát, chtěla jsem být dva týdny doma s trenérem, a tak mi Luboš (Koželuh, promotér turnaje) zavolal. Jsem hráčka tělem i duší, jsem soutěživá, nedalo mi to spát. Moc jsem tady chtěla hrát.

Bude to také první turnaj po pauze s diváky. Jste ráda?

Moc se těším, jako vždy. Hlavně na British Open tomu něco chybělo. Byl to hezký turnaj, ale nebylo to ono, bylo to smutné, ne tak grandiózní. My golfistky sice máme na hřišti větší klid, můžeme se více soustředit na sebe, ale diváci ke sportu patří.

Které jamky podle vás budou skórovací?

Ty já mám všechny (smích). Sedmičku tady udělali jako par 5, ta je hodně krátká, bude určitě skórovací. Třípary jsou naopak delší a náročné, tam bude hlavní zahrát na prostředek greenu a dát jeden dva putty. Bude potřeba hrát hlavou, protože ty zadní jamky – třeba dvanáctka – jsou hodně náročné greeny. Je tady spousta jamek, kdy budeme moct jít přímo po tyči, ale také spousta, kde budeme muset hrát hlavou a na jistotu. Bude to fajn.

K restartování sportu patří i neustálé testování na koronavirus. Jak to zvládáte?

Za čtyři týdny jsem byla na covid testovaná asi sedmkrát. Před turnajem a po turnaji na ten další. Ale slyšela jsem, že to ještě není tak hrozné, že třeba někteří fotbalisti jsou testováni pomalu každý den. Snad to nebude dlouho trvat.