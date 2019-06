Golfistka Spilková vyměnila caddieho, angažovala Američana

Poprvé se Spilková a St. Onge, který má mít zkušenosti jak z LPGA i z Ladies European Tour (LET), představí tento týden na turnaji Meijer LPGA Classic for Simply Give v Grand Rapids. „Uvidíme, jak to půjde tento a možná i příští týden. Cítila jsem, že potřebuji nějakou změnu,“ uvedla Spilková v tiskové zprávě.

Čtyřiadvacetiletá hráčka proměnila z devíti startů v cut jen tři. Naposledy neuspěla minulý týden v New Jersey, kde sice první den zahrála tři rány pod par, druhý ale pokazila a skončila. „Ve druhém kole hodně foukalo a hřiště bylo hodně tvrdé. Podmínky se hodně změnily a já se s nimi nedokázala vyrovnat,“ řekla.

Jejím nejlepším výsledkem je 32. místo na Havaji. „Martin mi každopádně pomohl na úvod sezony a já mu za to děkuji. Teď už je na mně, abych tuto změnu využila,“ řekla Spilková. V žebříčku sezony figuruje na děleném 119. místě a potřebuje se dostat do stovky Race to CME Globe, aby udržela plnohodnotnou kartu na LPGA.

Příští týden golfistku čeká její první letošní major. Hrát bude KPMG Women’s PGA Championship, které se koná v Chasce u Minneapolis od 20. června.