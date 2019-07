Golfistka Spilková se vrátila k tréninku, hrát by mohla v Kanadě

„Jsem ráda za lepší zprávy, ale ještě to není stoprocentní. Dělám všechno, abych se co nejlépe připravila na zbývající část sezony,“ uvedla Spilková v tiskové zprávě po dnu na Konopišti, kde si zahrála hřiště Radecký a věnovala se sponzorským povinnostem. „Už mě svrběly ruce. Chci se zase naplno věnovat tréninku,“ řekla.

Naposledy hrála v červnu major Women’s PGA Championship, ze kterého po 1. kole odstoupila. Od té doby tři týdny odpočívala. Pokud vše půjde podle plánu, v půlce srpna se vrátí do USA a odtud vyrazí na CP Women’s Open v Ontariu, které začne 22. srpna. Přesný program bude záviset na jejím zdravotním stavu.

Čtyřiadvacetiletá Spilková zatím letos na LPGA Tour odehrála jedenáct turnajů a cutem do finálových kol prošla třikrát. Jejím nejlepším výsledkem je 32. místo na Havaji. V pořadí sezony LPGA, tzv. Race to CME Globe, klesla na 139. místo.

„Soustředím se na druhou část sezony LPGA a věřím, že to po všech potížích už bude jenom lepší,“ doufá členka Czech Golf Teamu a rovněž globálního týmu KPMG a dodala: „Děkuji za velkou podporu od týmu, partnerů i fanoušků.“

Přípravu začíná i s myšlenkami na olympijské hry. „Chci se na hry vrátit,“ řekla účastnice turnaje v Riu de Jainero, kde se golf vrátil do programu po 112 letech. Do Tokia se příští rok kvalifikuje šedesát hráček z redukovaného žebříčku, který se počítá od 1. června 2018 do 29. června 2020. Spilková je aktuálně 53.