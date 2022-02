Spilková se chce na LPGA vrátit z nižší americké série Epson Tour

Dvanáctou profesionální sezonu zahájí Spilková tento týden na akci Natural Charity Classic ve Winter Haven na Floridě s dotací 200 000 dolarů. „Těším se na novou zkušenost a nová hřiště. Už se nemůžu dočkat prvního turnaje,“ uvedla Spilková v tiskové zprávě.

Loni sice skončila třiadvacátá na olympiádě v Tokiu, jenže na LPGA neobhájila hrací kartu a v prosinci neuspěla ani v kvalifikaci. Návrat na evropskou sérii neplánovala, jelikož se na americké půdě cítí dobře. „Za tři roky jsem si tu vybudovala zázemí,“ vysvětlila.

Z Epson Tour, která letos čítá 21 turnajů a vyvrcholí začátkem října, se na LPGA dostane nejlepší desítka sezony. „Budu se snažit odehrát co nejvíc turnajů, abych se v celkovém pořadí sezony umístila co nejvýš,“ řekla Spilková. Možná si párkrát zahraje i na LPGA. „Pokud se dostanu do startovního pole, ale to momentálně není jisté,“ uvedla.

Možná se objeví při české zastávce Ladies European Tour. V Berouně se bude Tipsport Czech Ladies Open hrát 24. až 26. června. „Není to na sto procent, hlavně vzhledem k překrývajícímu se americkému kalendáři, ale samozřejmě bych se doma ráda ukázala,“ řekla.