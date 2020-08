Život Spilkové? Jen hřiště a pokoj. Ztratily jsme jakoukoliv svobodu, říká

„Jsem nadšená, že tady můžu být. Je to domácí prostředí, můžu mluvit česky, jíst česká jídla, dát si malé pivo. Jsem vděčná za možnost si tady zahrát,“ líčila.

Od pátku se v Beroun Golf Clubu bude hrát Czech Ladies Open - turnaj, který patří do elitního okruhu Ladies European Tour.

„A já jsem hlavně ráda, že můžeme konečně zase hrát golf. Čím víc, tím lépe, i když je to náročné. Cítím se unavená, ale snažím se program uzpůsobit tak, abych co nejlépe spala, regenerovala,“ popisovala 26letá golfistka.

Na únavu má právo, vždyť aktuálně pendluje z turnaje na turnaj. Za poslední měsíc zvládla po půlroční koronavirové pauze sérii čtyř akcí - dva turnaje ve Spojených státech a dva ve Skotsku, včetně majoru British Open.

Proto zvažovala, jestli nedá přednost odpočinku. „Ale jsem hráčka tělem i duší, jsem soutěživá a nedalo mi to spát,“ smála se.

A tak se znovu zavřela do neprodyšné bubliny. Život profesionální golfistky v normálních časech nejspíš vypadá docela hezky. V této bláznivé době to však podle Spilkové není žádný med. Za poslední měsíc absolvovala sedm testů na koronavirus. Jeden vždy před turnajem a jeden po něm. Ve Spojených státech musela plivat do tubičky, ve Skotsku už měli podobný test jako v Česku.

Těžko si představit, jak psychicky náročné to pro golfistky aktuálně musí být. Vždyť vlastně jen pendlují mezi hotelovými pokoji a golfovými hřišti. Nikam se nepodívají, nikam nemůžou. Dokonce i jídlo z hotelu si berou na pokoj, aby se vyhnuly dalším hostům.

„Ve Skotsku byla ta pravidla tak přísná, že jsme se nemohly ani projít kolem hotelu. Mohly jsme jít jen na chvíli před hotel, abychom se nadechly čerstvého vzduchu, jinak pořád pokoj - hřiště. Ztratily jsme jakoukoliv svobodu, přitom svoboda je pro člověka hrozně důležitá,“ má jasno Spilková.

A není sama. Některé golfistky i jiné sportovkyně už se nechaly slyšet, že pokud aktuální situace potrvá, budou dokonce zvažovat ukončení kariéry. „Spousta hráček takhle nebude chtít žít. Na turnajích trávíme celý rok, je to náš život, který nechceme strávit zavřené na jednom pokoji. I mě to už problesklo hlavou, když jsem měsíc byla zavřená na hotelu a nemohla ven. Ale pořád doufám, že se to zlepší,“ říká.

Sama se nebojí, že by se mohla virem nakazit, spíš celou současnou situaci bere s rezervou.

„Mít koronavirus bez příznaků... přijde mi to přitažené za vlasy. Ten člověk je zdravý, může jít běhat, plavat, cokoliv a místo toho musí být 14 dní v karanténě. Chápu starost o starší lidi, ale tohle? Je to zvláštní,“ říká. „Ale snažím se to tak brát. Jsem hlavně ráda, že můžeme zase hrát. Snad se i ty podmínky postupně zlepší.“

Zlepší se minimálně, co se diváků týče. Turnaj v Berouně bude vůbec prvním po restartu sezony, kde budou připuštěni fanoušci. A to na všechny dny od pátku do neděle. I proto se Spilková chce doma předvést.

Naposledy hrála v Česku před čtyřmi lety na plzeňské Dýšině. Nemocná však neprošla cutem, čemuž by se letos ráda vyhnula. „Doufám, že Beroun bude hrát se mnou. Moc se na to těším,“ láká fanoušky.