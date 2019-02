Spilková se stala popáté vítězkou ankety Golfista roku

„Mám za sebou rok, v němž jsem získala kartu na LPGA, a to je zatím asi nejvíc, co se mi v golfové kariéře podařilo. Rok předtím jsem vyhrála první turnaj na Ladies European Tour a jsem ráda, že každý rok přidávám něco, co je v tu chvíli nejvíc. Vážím si toho, že se mi podařilo opět v anketě vyhrát,“ řekla na vyhlášení Spilková.

Má za sebou dva první turnaje na LPGA, ale v Austrálii ani jednou neprošla cutem. „Mám štěstí, že jsem po osmi letech na LPGA, a myslím, že ještě přijdou další bomby,“ dodala.

Spilková a Filip Mrůzek převzali na slavnostním večeru na pražském Žofíně ocenění pro nejlepší české profesionály. Stejnou pozici mezi amatéry z loňska obhájili a stejně jako v anketě České golfové federace ocenění získali Sára Kousková a Šimon Zach, který se připravuje na přestup k profesionálům.

I Mrůzek prožil loni jednu z nejlepších sezon. Z deseti startů na Challenge Tour prošel pětkrát cutem a pokaždé skončil v Top-25, v Rakousku dokonce vedl a obsadil nakonec osmé místo. Doma triumfoval mimo jiné na turnaji WGM Czech Open v Berouně, kde navíc vytvořil nový rekord hřiště i turnajového skóre.

Cenu sportovních novinářů si za loňský rok odnesl Pavel Suchánek, promotér turnaje WGM Czech Open. Akce má za sebou pět let existence, z dotace 600.000 korun vítěz získá dvě stě tisíc. Jednou ze specialit je například i odměna pro amatéry za hole-in-one (eso) v podobě nákladního vozu Tatra.