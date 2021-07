Golfista Matuš je na Kaskádě čtvrtý, první kolo se bude dohrávat

Osmnáctku stihl dohrát i Jan Cafourek a se čtyřmi ranami pod par je na děleném sedmém místě. O dvě rány zpět je Jakub Bareš a dělí se o 15. příčku. Úvodní den naopak nevyšel českému olympionikovi Ondřeji Lieserovi, se skóre +3 je až na 113. místě a v pátek bude bojovat o postup do víkendových kol.

Matuš využil ideálních dopoledních podmínek, zapsal jedno bogey a přidal šest birdie. „Od rána jsem byl v pohodě. Z týčka to bylo hodně dobré, podrželo mě to,“ řekl Matuš.

Lieser zahrál jedno birdie a zapsal dvě bogey i jedno double bogey na čtyřparové osmnáctce. „Reálně to bylo jako zatím celý rok. Letos hraju příšerně, na to není co říct. Každé kolo je to něco jiného. Tady jsem to rozjel tím, že jsem minul pět metrových patů v řadě, a pak jsem byl jak rozstřikovač. Je to špatné, postavím se nad balón a nevím, co bude,“ řekl.

Ve vedení turnaje jsou Němec Marcel Schneider s Australanem Blakem Windredem, kteří se všichni dostali šest ran pod par hřiště. Stejné skóre má i další Němec Freddy Schott, ale teprve odehrál dvanáct jamek.