Vlčková touží po kartě na LPGA. Pomáhá jí i trenér sester Kordových

Třetím rokem objíždí sedmadvacetiletá Vlčková sérii Symetra Tour. „Je to přestupní stanice, nikdo tam nechce zůstat navěky,“ řekla Vlčková v rozhovoru s médii na terase hřiště Albatross.

Jejím cílem je účastnická karta na nejlepší dámský golfový okruh LPGA. „Už párkrát jsem byla blízko, ale chybí tam ten klik,“ prohlásila a současně luskla prsty.

Jedinou Češkou mezi elitou je od loňska Klára Spilková a Vlčková má nakročeno, aby se k ní přidala. Proto udělala po loňské sezoně několik změn. Především po letech, kdy trénovala pod vedením otce a bratra, angažovala na začátku roku trenéra Whelana.

„Jsem sice zodpovědná sama za sebe, ale je fajn mít oporu, a když mi něco nejde, tak je to i na něm. Je to úleva a velká pomoc,“ konstatovala Vlčková.

Na sezonu se proto těšila, ta ale byla po jednom turnaji kvůli opatřením proti šíření nemoci covid-19 přerušena. „Měla jsem plán a vidinu, co a jak hrát, takže mě to zprvu mrzelo,“ řekla a dodala: „Ale pak jsem to vzala z pozitivní stránky a řekla si, že ten čas využiju pro sebe a budu pracovat na věcech, které jsme rozpracovali.“

Snaží se hlavně zjednodušit a zefektivnit švih a vylepšit krátkou hru, o které se říká, že rozhoduje o úspěchu a neúspěchu. Druhý měsíc se připravuje v Česku a Whelanovi posílá z tréninků videa. „Napíšu mu, co jsem měla v plánu hrát, jak se při tom cítila, a on to hned vidí,“ řekla. Spolupráci si pochvaluje. „Zatím dobrý,“ uvedla s úsměvem.

Za Atlantský oceán plánuje návrat koncem června a o měsíc později by se měla Symetra Tour znovu rozjet. Z turnaje na turnaj už nechce jezdit autem jako dříve, ale plánuje létat. „Zjistila jsem, že v autě sice ušetřím, ale ne na zdraví a připravím se o příležitost uhrát výsledek. Je potřeba to brát jako investici,“ prohlásila.

Právě zdravotní problémy loni Vlčkovou limitovaly. Kvůli skřípnutému nervu v oblasti krční páteře jí bolest vystřelovala do zápěstí a palce levé ruky. Navíc jí vyskakuje obratel a nemohla švihat naplno. „Teď jsem v OK,“ řekla a zaklepala to pro štěstí. Musí se ale o tělo starat pečlivěji než dříve. „Cvičím a pravidelně navštěvuju fyzioterapeuta,“ podotkla.

Fyzické problémy se loni promítly i do psychiky. Ač působí na okolí převážně dobře naladěná, jadrně vyjádřila, že byla hodně dole. „Začala jsem spolupracovat v Česku s psycholožkou. Potřebovala jsem mluvit s někým nezávislým a o věcech, které jsem svým blízkým nechtěla přiznat,“ podotkla. Určitou změnu už pociťuje. „Naučila jsem se, že si z toho sama nesmím dělat peklo. Musím být víc sama sebou.“

Ze zkušenosti ví, že rozdíl mezi většinou hráček na Symetře a na LPGA není až tak veliký. „Je potřeba odhodit starosti, dostat se do zóny a hrát,“ má jasno Vlčková, žijící na Floridě, kde občas pobývá i v golfovém „ráji“ Jupiter. Třeba odtud jednou mezi elitu pronikne. „Nepřemýšlím nad tím, jak dlouho to chci zkoušet. Dokud mám chuť a jsem přesvědčena, že jsem pro to udělala všechno, tak chci hrát.“