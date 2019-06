Na golfový turnaj LET na Karlštejně lákají pořadatelé i sestry Kordovy

Turnaj okruhu LET se v Česku naposledy konal v roce 2016 na Dýšině u Plzně, kde se uskutečnily čtyři ročníky. Dvakrát se předtím hrálo na Albatrossu.

I bez nich však bude mít letošní návrat Ladies European Tour (LET) do Česka svou přitažlivost. Turnaj Tipsport Czech Ladies Open, který je zároveň součástí nižšího okruhu LET Access Series, se na Karlštejně uskuteční 23. až 25. srpna.

Akci s dotací 120 tisíc eur (tři miliony korun), z které vítězka získá přes 19 tisíc eur, si zahraje 50 hráček z LET a stejný počet z nižší série. Celkově bude startovní pole čítat 138 golfistek.

„Pro české profesionálky a amatérky máme připraveno až osmnáct karet,“ řekl na tiskové konferenci promotér turnaje Luboš Koželuh, jehož obě dcery hrají golf. Starší Eva je profesionálkou a mimo jiné dělala caddie Kláře Spilkové na olympiádě v Riu de Janeiro 2016. Tereza Koželuhová patří mezi nadějné amatérky.

Klára Spilková

Jedna z karet je případně připravena i pro českou jedničku. Spilková ale prvním rokem bojuje na LPGA a o její účasti bude jasno až před turnajem. Zároveň s Czech Ladies Open se bude hrát i turnaj LPGA v Kanadě. „Držím Kláře palce, aby se jí dařilo na LPGA, ale samozřejmě bych byl rád, kdyby hrála u nás,“ řekl Koželuh.

Manažer golfového hřiště Karlštejn Mirko Grossmann nepřímo prozradil zájem o dcery někdejšího tenisty Petra Kordy. „Pokoušíme se je k nám dostat, a když se to nepodaří letos, tak třeba příští rok. To by dalo turnaji větší punc,“ poukázal na fakt, že klub má s Kordou vřelé vztahy a Nelly je mistryní klubu z roku 2013.

Jessica Kordová

„Jsem optimista, že to do budoucna vyjde,“ konstatoval Grossmann. „Jsem pověrčivý, tak bych o tom nemluvil,“ byl opatrnější Koželuh. Světová třináctka Nelly a čtrnáctka Jessica totiž mohou požadovat startovné, jak bývá zvykem.

Pořadatelé chtějí využít zajímavého termínu. Světová špička se před Karlštejnem sjede na Britské ostrovy a tři týdny po českém turnaji je ve Skotsku Solheim Cup, obdoba Ryder Cupu.

Na Karlštejně se vrcholný golfový podnik objeví po 22 letech. V roce 1997 zde v rámci European Tour kraloval Němec Bernhard Langer.

Proto oslovili s pozvánkami Evropanky působící na LPGA, třeba světovou dvanáctku Španělku Carlotu Cigandaovou či Němku Sandru Galovou. „Jsem optimista, že nám klikne nějaký zajímavý mail,“ řekl Koželuh.

Ze současné evropské špičky by mohla přijet aktuální jednička pořadí LET Španělka Nuria Iturriozová, objevit by se měla Skotka Carly Boothová.

Rozpočet turnaje chce Koželuh udržet do deseti milionů korun. „Aby to bylo ekonomicky realizovatelné. Moc bych si přál, aby to byla dlouhodobá akce,“ prohlásil. „Při prvním ročníku se to chceme naučit a vyzkoušet si to.“