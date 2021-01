Golfista Thomas zaklel. Přišel o sponzora a musí projít nápravným programem

„Nezklamalo mě to (rozhodnutí módní společnosti), protože jsem je dostal do hrozné pozice. Byl jsem jenom o to víc sám naštvaný. S lidmi od nich jsem skvěle vycházel,“ řekl Thomas novinářům před turnajem European Tour HSBC Championship v Abú Zabí.



Použití nekorektního výrazu, které zachytily mikrofony, probíral se všemi svými sponzory. Doufá, že ostatní s ním zůstanou, když uvidí, že se snaží „stát lepším člověkem“.

Ralph Lauren uvedl, že pokud na sobě golfista zapracuje, mohou se jednou ke spolupráci vrátit.

„To slovo nepoužívám, ale z nějakého důvodu se to stalo. Snažím se přijít na to proč. Bude to součástí toho procesu a toho programu, abych dokázal nejen sám sobě, ale i sponzorům a lidem, kteří mě neznají, že jsem někdo jiný,“ uvedl sedmadvacetiletý vítěz 13 turnajů PGA Tour včetně majoru PGA Championship.