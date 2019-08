Thomas vyhrál turnaj v Medinah a je nejblíže k 15 milionům dolarů

Thomas v neděli v Medinah udržel vedení, třebaže se mu v závěru nebezpečně přibližoval krajan Patrick Cantlay. Na okruhu PGA triumfoval po roce, celkově si připsal desáté prvenství.

V Atlantě se bude hrát podle nového formátu. Thomas začne se skóre -10 a bude mít náskok dvou ran před Cantlayem a tří před světovou jedničkou Brooksem Koepkou. „Můžu vám už teď říct, že ve středu neusnu,“ prohlásil Thomas.

Před rokem vyhrál Tour Championship Woods, který se na PGA Tour dočkal titulu po pěti letech a po několika operacích zad. Letos přidal na Masters patnáctý major, ale po 37. místě v Medinah se na finálový turnaj nekvalifikoval. „Je to zklamání. Loňský rok pro mne vyvrcholil naprosto neskutečně a bylo by moc hezké to zopakovat, ale bohužel,“ litoval Woods.

Loni vyhrál celkové hodnocení FedEx Cupu Angličan Justin Rose, který je letos zatím sedmnáctý a na Thomase bude na začátku turnaje v Atlantě ztrácet osm ran. Odměna pro vítěze před rokem činila deset milionů dolarů, letos vzrostla o polovinu.