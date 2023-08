Moje nejlepší Czech Masters. Snad mi výsledek pomůže k olympiádě, věří Zuska

„Prožil jsem nádherný turnaj. Kdybyste mi řekli před týdnem, že skončím takhle vysoko, tak bych byl hodně překvapený a určitě bych takový výsledek bral,“ popisoval Zuska.

V červeném triku a botách s červenými tkaničkami se na greenu vyjímal. Navzdory pošmournému nedělnímu počasí. Navzdory komplikaci na jamce číslo dvanáct, kdy míček utopil.

„Tenhle černočervený outfit mám ještě z univerzity v Louisville. Poslední rok jsem si dával do bot na finálovou rundu červené tkaničky a nosily mi štěstí.“

A stejně tak v Česku. Čtyřiadvacetiletý Zuska byl jediným z osmi Čechů, kdo na Albatrossu prošel cutem. Nakonec mu jen o dvě příčky uniklo nejlepší české umístění na Czech Masters - dvanácté místo Filipa Mrůzka z roku 2021.

Na Czech Masters jste hrál počtvrté, ale poprvé jako profesionál, navíc česká jednička, necítil jste tlak?

Ne, dřív jsem tady na sebe kladl očekávání, že bych měl něco předvést. Ale teď jsem si říkal, že jediný, kdo by na mě tlačil, budu já sám. Snažil jsem se hrát uvolněně, bral jsem to spíš jako zkušenost. Chtěl jsem se otestovat, jak jsem na tom v porovnání s profíky na evropské tůře.

Závěrečný den hodnotíte jak?

Začátek byl super, berdie na jedničce i dvojce. Pak přišel malý zádrhel na dvanáctce, ale řekl jsem si, že si tou ránou nenechám zkazit turnaj a budu dál bojovat.

Na pětiparové devítce váš kolega ve flightu Hennie Du Plessis zahrál fantastický eagle - z dobrých sto metrů rovnou do jamky - a vy skoro také.

Když to tam takhle zavěsil, napadlo mě: Tyjo, cokoli teď zahraju, tak budu horší. Říkal jsem mu z legrace: Běž si ten míček vyndat, ať je tam místo i pro můj. Chtěl jsem to zavěsit také, což se mi skoro povedlo. Dobrá rána a měl jsem jen malý doklep na berdie.

Po letech jako amatér jste si nyní vydělal 24,6 tisíc eur, tedy skoro 600 tisíc korun.

Věřím, že mi to zaplatí pár turnajů, možná i zbytek sezony. Jsem rád, že jsem si dodal sebevědomí a potvrdil, že si golfem dokážu vydělat.

Kedíka, tedy muže, který nosí hole, vám dělal mladší bratr David. Dostane 10% vašeho výdělku, jak je zvykem?

Uvidím, spíš mu dám tak pět pět (usmívá se).

Pomyslel jste i na posun v žebříčku směrem k olympiádě?

Vidíte, ani ne, možná jedině dobře. Ale věřím, že mi tenhle výsledek směrem k olympiádě pomůže. Pole tady bylo hodně dobře obsazené, body do světového žebříčku se mi budou hodit. Uvidíme, o kolik míst výš se posunu. Každopádně to byl povedený turnaj, děkuji i za obrovskou podporu fanoušků. Když jsem byl na jaře na PGA Tour, tak mě v podstatě nikdo nesledoval, tady byly davy.