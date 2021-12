Zemřel Jiří Dvořák, legenda nejen mariánskolázeňského golfu

Jiří Dvořák byl členem Síně slávy České golfové federace. Od roku 1960 do roku 2005 získal šestadvacetkrát titul mistra republiky, a stal se tak jednoznačně nejúspěšnějším golfistou v historii mariánskolázeňského golfu. Byl rovněž dlouholetým reprezentantem a greenkeeperem. Přátelé na něj vzpomínají jako na dobrého kamaráda a čestného člověka.

„Vždy byl vzorem pro mladé golfisty jako sportovec - bojovník. Ale vážili si ho také díky čestnému chování na hřišti i mimo něj. Při hře byl vždy dokonale soustředěný. Jeho záchranářské rány z nehratelných pozic byly legendární,“ zavzpomínal na Jiřího Dvořáka prezident klubu Oldřich Tobrman.

Jiří Dvořák byl také vynikající vypravěč, výborný společník a muzikant. Do roku 2005 pracoval na mariánskolázeňském hřišti jako greenkeeper. Řídil tým pracovníků, který připravoval hřiště na vrcholné profesionální turnaje European Tour v letech 1994 až 1996, turnaje na oslavu udělení titulu Royal v roce 2003 či oslavu 100 let od otevření golfového hřiště v Mariánských Lázních v roce 2005. Mnozí vzpomínají na to, jak dokázal pomoci od bolesti, poradit... Nikdy nikoho neodmítl.

Když se ho jednou zeptali, jaké je tajemství jeho úspěchu v golfu, odpověděl: „Jeden golfista mi řekl, že když chci hrát dobrý golf, tak si nesmím počítat rány. Od té doby je sice zapíšu, ale nepočítám. Taky při hře moc nepřemýšlím a nemluvím. Prostě se nestresuji. Když je natrénováno, půjde to samo a dobře.“

Poslední rozloučení s Jiřím Dvořákem se koná v pátek 17. prosince ve 12 hodin ve smuteční síni v Mariánských Lázních.