Japonský golfista Macujama navázal titulem v Honolulu na krajana Aokiho

„Jsem v sedmém nebi, že jsem Isaoa napodobil. Jsem opravdu šťastný,“ řekl loňský vítěz Masters Macujama, který polovinu ze svých triumfů na PGA Tour získal právě v rozstřelu.

Na Havaji se přitom zdálo, že za titulem míří Russell Henley. Američan měl v čele po prvních devíti jamkách finálového kola náskok pěti ran, ale na druhé devítce už neskóroval. Naopak Macujama na ní zapsal čtyři birdie a tím posledním na osmnáctce si vynutil play off.

Na první dodatečné jamce předvedl Japonec parádní druhou ránu. Z 250 metrů poslal míček těsně k vlajce. „Ani jsem to neviděl, ale podle nadšených výkřiků fanoušků jsem věděl, že to byla dobrá rána,“ uvedl Macujama, který následně krátkým puttem do eaglu stvrdil vítězství.

Henley popáté v kariéře nedokázal vedení po třech kolech dotáhnout k titulu. „Tentokrát jsem měl dojem, že to mentálně zvládám v pohodě, ale on hrál neskutečně dobře,“ řekl Američan, který vyhrál na PGA Tour tři turnaje. Naposledy uspěl před pěti lety v Houstonu.