Golfistka Melichová po operaci začala s cvičením a vyhlíží návrat na LET

Golfistka Jana Melichová se zotavuje po operaci zraněné ploténky a po letošním předčasném ukončení sezony by byla ráda připravená na návrat do seriálu Ladies European Tour (LET) od samého počátku ročníku 2025. Úspěšný zákrok absolvovala už před měsícem na klinice spondylochirurgie v pražském Motole. V tiskové zprávě uvedla, že teprve od minulého týdne mohla začít s lehkým cvičením.