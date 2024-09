Kousková byla na golfovém Irish Open čtyřiadvacátá, zvítězila Dimmocková

O dvě rány horší byla na 33. místě Jana Melichová. Kristýna Napoleaová a vítězka turnaje z roku 2022 Klára Davidson Spilková se umístily v šesté desítce pořadí.

Kouskové se víkendová kola vydařila a druhou polovinu turnaje zvládla o pět ran lépe než ve čtvrtek a v pátek. „Měla jsem malinko smůlu na rozložení startů v prvních dvou kolech, protože počasí nám moc nepřálo a první den ráno bylo ještě takové to klasické irské. Trocha deště, větru a druhý den odpoledne trošku silnější vítr, než měla třeba ta druhá půlka,“ řekla Kousková v nahrávce pro média.

„Bylo moc důležité primárně na začátku prvního kola se udržet ve hře a (předvedla jsem) super boj ve druhém kole na posledních jamkách, protože to i chvíli vypadalo, že jsem mimo cut,“ popsala hráčka, jež se zachránila v turnaji v pátek dvěma birdie na závěr.

Před turnajem jí prospělo kratší volno po hektickém období, které zahrnovalo i olympijské hry v Paříži. „Byla jsem hlavně psychicky unavená, takže během týdne doma jsem primárně odpočívala. Úplně jsem nevěděla, s jakou hrou přijedu do Irska, ale ukázalo se, že mi to spíš prospělo, a hlavně psychicky jsem se pak těšila na to hřiště a na to, že zase budu hrát golf. Tak to bylo pozitivní,“ vylíčila.

Dimmocková se dočkala prvního titulu na okruhu LET po pěti letech. V play off porazila Pauline Roussinovou-Bouchardovou z Francie, která za ní skončila ještě jako amatérka druhá i při dosud jediném triumfu britské golfistky v roce 2019 na Jabra Open ve Francii. Turnaj v Irsku obě zakončily se skóre -19.