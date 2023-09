Kousková předvedla nejlepší kolo Irish Open a poskočila na páté místo

Kousková dnes předvedla šestkrát birdie a jednou eagle. S celkovým skóre deset ran pod par zaostává o pět úderů za vedoucí Anne van Damovou z Nizozemska. Na druhou Švédku Lisu Petterssonovou ztrácí čtyřiadvacetiletá česká hráčka dvě rány.

„Po třech turnajích, kdy se mi nepodařilo projít cutem, je to samozřejmě vzpruha. Udělali jsme v pauze s týmem několik změn a jsem ráda, že se mi podařilo to promítnout jak do hry, tak výsledku samotného. Dnes můžu být spokojená i přes několik neproměněných šancí,“ uvedla Kousková v tiskové zprávě. V úvodních dvou kolech zaznamenala 70 a 72 ran.

„Těším se na to, co přinese zítřek. Budu se snažit hrát stejně uvolněně jako dnes a uvidíme, na co to bude stačit. Každopádně už teď se nemůžu dočkat, protože hřiště od čtvrtka lemují tisíce skvělých fanoušků, kteří z turnaje dělají jedinečný zážitek,“ pochvalovala si Kousková. Jejím nejlepším výsledkem na Ladies European Tour je desáté místo na květnovém turnaji ve West Palm Beach.

Davidson Spilková si oproti pátku polepšila o dvě rány, zahrála 70 úderů a má skóre -6. Česká jednička, která byla po prvním kole šestá, však znovu klesla pořadím. Loni na Irish Open vybojovala svůj druhý titul na Ladies European Tour.