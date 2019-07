Zpátky do desítky. Rahm ve finále zaválel a podruhé ovládl Irish Open

Rahm potvrdil, že mu Irish Open svědčí. Předloni vybojoval na tomto turnaji ve své nováčkovské sezoně na European Tour premiérový triumf.

Díky nedělnímu úspěchu se posune do čela evropského pořadí Race to Dubai a vrátí se do první světové desítky.

V roli lídra vstupoval do posledního kola Angličan Robert Rock, ale na závěrečných 18 jamkách se mu nedařilo.

Zatímco v sobotu se blýskl výkonem 60 ran, což byl rekord turnaje, v neděli potřeboval o deset úderů více. Klesl na dělenou čtvrtou pozici. Mohlo ho těšit alespoň to, že se stejně jako druhý Rakušan Bernd Wiesberger kvalifikoval na britské The Open.