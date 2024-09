Golfisté LIV mohou nadále hrát na PGA Championship i v Ryder Cupu

Po vzniku nové golfové série LIV financované Saúdskou Arábií mohli v přechodném období dosud „přeběhlíci“ z PGA Tour na obou akcích startovat, ale nebylo jasné, jak bude americká PGA k rozkolu v profesionálním golfu přistupovat dál.

„I nadále budou moci všichni hráči LIV Golf startovat na PGA Championship a každý americký hráč, který se na základě bodů kvalifikuje pro Ryder Cup nebo ho vybere kapitán do týmu USA, bude moci hrát,“ uvedla PGA of America. „Je to v souladu s tím, že hráči LIV Golf soutěžili v minulých dvou letech na PGA Championship a Brooks Koepka byl členem amerického rydercupového týmu,“ dodala organizace.

Středeční rozhodnutí pomůže například úřadujícímu vítězi US Open Brysonu DeChambeauovi, jenž je na body třetí mezi americkými hráči pro Ryder Cup v roce 2025. Jako člen LIV Golf přitom nesmí hrát na turnajích PGA Tour, na nichž se dá získat nejvíc bodů.

Evropští hráči LIV Golf musejí k tomu, aby mohli mohli reprezentovat svůj kontinent v Ryder Cupu, odehrát minimálně čtyři turnaje evropské DP World Tour ročně.