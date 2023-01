Homa triumfoval v San Diegu, americký golfista využil slabšího finále lídrů

Homa po třech kolech ztrácel na průběžného lídra Sama Rydera pět ran, tomu ale poslední den nevyšel a místo prvního titulu v kariéře na něj zbylo dělené čtvrté místo. Z druhé příčky na sedmou se propadl Španěl Jon Rahm, který v místě svého premiérového turnajového prvenství z roku 2017 neúspěšně usiloval o třetí triumf ve třech týdnech a posun na pozici světové jedničky.

„Chce to tunu trpělivosti a spoustu sebevědomí,“ komentoval Homa cestu k vítězství ze zadních pozic. „Je tu spousta skvělých hráčů, výsledky byly našlapané. Musel jsem mít na paměti, že je to těžké hřiště a musím jen pálit dobré rány a dobře patovat. K vítězství je třeba štěstí, ale speciálně ve finálových kolech to chce trpělivost, 18 jamek je maraton a stát se může ledacos,“ dodal.