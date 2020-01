Thomas ovládl rozstřel a slaví triumf na Turnaji šampionů na Havaji

Na první dodatečně jamce vypadl obhájce titulu Schauffele, o vítězi pak rozhodlo až třetí kolo play off.

V Kapalue tradičně na úvod nového roku hrají pouze vítězové turnajů z minulého ročníku PGA Tour, na startu ale nebyli například světová jednička Brooks Koepka, Tiger Woods či Rory McIlroy.

Thomas měl nakročeno k zisku dvanácté trofeje v kariéře už v „normální hrací době“, ale na posledních třech jamkách ztratil náskok dvou ran. Na té závěrečné zahrál bogey a dal šanci Schauffelemu, který vedl po třech kolech, ten ale spotřeboval tři paty a pouze vyrovnal.

Nakonec se šestadvacetiletý Thomas přece jen radoval a z posledních šesti startů na okruhu potřetí vyhrál.

„Z nějakého důvodu jsem měl tento týden vyhrát. Měl jsem štěstí. Do patnácté jamky to bylo jedno z mých nejlepších kol, jaké jsem kdy hrál. Kontroloval jsem to, krásně jsem patoval. A pak na osmnáctce to byla katastrofa. Ale dopadlo to dobře, tak si nemohu stěžovat,“ řekl Thomas, s dvanácti turnajovými tituly nejúspěšnější hráč na okruhu mladší třiceti let.