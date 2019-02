Holmes po čtyřech letech dosáhl na pátou trofej na PGA Tour

„J.B. hrál skvěle a vyhrál. Ale já mu ten turnaj v podstatě daroval. Tohle jsem měl vyhrát já,“ litoval bývalý první hráč světa Thomas. V závěrečném kole selhal zejména na 13. a 14. jamce, kde na greenech potřeboval čtyři, respektive tři paty, než dostal míček do jamky, a připsal si double bogey a bogey.

Trojpat na jedenáctce si v neděli neodpustil ani Holmes, ale další klíčové rány proměnil. „Už je to pár let, co jsem naposledy vyhrál, ten pocit je nádherný,“ řekl.

Třetí skončil o další ránu zpět Kim Si-u. Dělené patnácté místo obsadil hvězdný Američan Tiger Woods.