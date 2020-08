Golfové Ladies Open si může zahrát až čtrnáct domácích golfistek

Jistotu startu už má pětice profesionálek Kateřina Vlašínová, Šideri Váňová, Lucie Hinnerová, Kristýna Napoleaová a Eva Koželuhová. Z amatérek by mělo kartu využít trio Sára Kousková, Tereza Melecká a Tereza Koželuhová.



„Máme představu, že pro Češky budeme mít deset až čtrnáct karet a polovina bude profesionálek a polovina amatérek. Další amatérky budeme řešit i s ohledem na jejich odjezd do USA na studium a v kooperaci s golfovou federací,“ řekl promotér Luboš Koželuh ze společnosti Premier Sports CZ na tiskové konferenci.

Loni se hrálo na Karlštejně a amatérka Patricie Macková skončila dvanáctá, další tři Češky prošly cutem. Letos by si Koželuh přál ještě lepší výsledek. „Kdyby byla jedna v desítce, tak by to bylo perfektní. Je to v jejich silách,“ uvedl.

„Jsem vděčná za možnost si zahrát,“ řekla nejlepší česká amatérka uplynulých tří sezon Kousková. Společně s Vlašínovou odhadly, že vítězné skóre by mohlo být třináct až čtrnáct ran pod par. Ani jedna ale na berounském hřišti dosud nehrála.

Hřiště si prohlédl i ředitel turnaje Portugalec Joao Pinto. „Jsou místa, která slibují drama, a jiná, kde se bude skórovat, což chceme všichni vidět,“ konstatoval.

Chybět bude nejlepší česká profesionálka Klára Spilková, jež si chce dát v týdnu vyhrazeném pro Czech Ladies Open volno po sérii čtyř turnajů na LPGA, kterou zakončí majorem ve Skotsku. „Kdykoli se rozhodne u nás startovat, tak může,“ řekl Koželuh.

Startovní pole první plnohodnotné akce okruhu LET po koronavirové pauze bude mít silné obsazení. Přihlášeny jsou bývalé vítězky celoročního žebříčku soutěže Lee-Anne Paceová z JAR (2010) a Beth Allenová z USA (2016). Přijede také skotská obhájkyně karlštejnského prvenství Carly Boothová a další vítězky turnajů LET.

Promotér dlouho zvažoval, zda turnaj uskutečnit. Definitivně se rozhodl před měsícem. Vedle jednání s partnery a hráčkami má za sebou rovněž setkání na ministerstvu zdravotnictví kvůli podmínkám zajištění bezpečnosti. Samotná organizace LET má pravidla nastavena přísněji, než platí v ČR. „Hráčky musí mít potvrzení, že jsou covid negativní, jezdit auty a pohybovat se prakticky jen mezi hotelem a hřištěm,“ řekl Koželuh.

Organizátoři počítají s účastí fanoušků podle aktuálních opatření vlády. „Budeme se je snažit rozdělit a výhodou je, že se golf hraje venku a hraje se od rána do večera, takže můžou chodit průběžně,“ řekl Koželuh. Vstupné bude stát sto korun na den. V sobotu a neděli budou přenosy na ČT sport.