Golfistka Melecká je po prvním kole Czech Ladies pátá

Golfový turnaj Czech Ladies Challenge okruhu LET Access druhé nejvyšší evropské série na Konopišti (par 72, dotace 35.000 eur)

Po 1. kole: 1. Williamsová (Wal.), Davisová, Frankishová (obě Angl.) a Smitová (JAR) všechny 68, 5. am. Melecká 69, 11. am. Melichová a am. Boháčová obě 70, 19. Vlašínová, Krásová, am. Macková, am. Ryšková a am. Andrýsová (všechno ČR) všechny 71.