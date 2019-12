Nejlepšími českými golfisty za rok 2019 jsou Spilková a Matuš

Spilková má za sebou premiérovou sezonu v elitním americkém seriálu LPGA. Odehrála čtrnáct turnajů, pětkrát prošla cutem a jejím nejlepším výsledkem bylo 32. místo na Havaji.

Část roku ale kvůli zdravotním problémům vynechala. Uspěla jako loni v kvalifikaci a má jistotu, že LPGA bude hrát také v příštím roce.

„První sezona na LPGA mi ukázala, že v hlavě nemusí být limity, že se to dá. Nejvíc jsem si zvykala na nový životní styl a kvalitu turnajů i hráček, která je o dost vyšší. Byl to zajímavý rok, hodně jsem poznala sama sebe a jsem za to vděčná,“ řekla pětadvacetiletá Spilková při vyhlášení v pražském Slovanském domě.

Matuš jako první český hráč prošel cutem kvalifikace European Tour, díky čemuž si uhrál alespoň částečný status na nejvyšší evropský okruh. Plnou kartu má na nižší sérii Challenge Tour, na které by měl v příštím roce převážně hrát.

Profesionálka roku Klára Spilková převzala ocenění pro nejlepší golfistku uplynulé sezony.

„Vstřebávám to pořád, ale nová sezona se blíží. Teď musím něco natrénovat, sehnat finance, abych mohl cestovat,“ řekl Matuš, který začne sezonu v lednu a v únoru v Jižní Africe na turnaji European Tour a dalších třech patřících do Challenge Tour.

Kousková je nejlepší amatérkou podruhé za sebou, premiérově získal cenu Zuska. „Byla to celkově dobrá sezona. Až skončím s univerzitou, určitě plánuju jít k profíkům,“ řekl Zuska, letos šestý na mistrovství Evropy.

Do Síně slávy ČGF byl uveden lékárník a docent Přírodovědecké fakulty Zdeněk Klan (1894-1951). Za protektorátu byl funkcionářem Líšnice a Golf Clubu Praha, místopředsedou Českomoravského golfového svazu a po válce do komunistického převratu byl předsedou obnoveného Golfového svazu ČSR.

Nejkvalitnějším českým golfovým hřištěm podle hráčů byl vyhlášen resort Loreta Golf Club Pyšely a nejoblíbenějším Panaroma Golf Resort Kácov.