Golfista Na poprvé uspěl v rozstřelu a má na PGA čtvrtý titul

Šestatřicetiletý Na měl po první devítce finálového kola náskok čtyř ran, ale tu druhou začal triple bogey a po bogey na šestnáctce se na něj Cantlay dotáhl. První jamka rozstřelu nerozhodla a na druhé Na zahrál par, zatímco soupeř o ránu víc.



Kevin Na

Trošku jsem si to zkomplikoval, ale jsem bojovník. V play off jsem nebyl favorit a porazit Patricka je skvělý pocit. Po třech prohrách v rozstřelu je tohle moje první výhra. Říkal jsem si, že už je čas play off vyhrát,“ řekl rodák ze Soulu.



Letos uspěl Na už podruhé, v květnu slavil triumf ve Fort Worthu. Loni vyhrál Greenbrier Classic a premiérově zvítězil právě v Las Vegas v roce 2011.