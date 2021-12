Golfistka Kousková skončila v kvalifikaci LET šestá, plnou kartu získat nemohla

Nejlepší česká amatérská golfistka sezony Sára Kousková skončila se čtyřmi ranami pod par šestá v závěrečné pětikolové kvalifikaci o účast na Ladies European Tour (LET). Vzhledem ke svému amatérskému statusu ale nemůže obdržet plnou hrací kartu na LET, kterou by jinak měla. Profesionálky Tereza Melecká a Kristýna Napoleaová se ve Španělsku umístily do padesátky a získaly alespoň nižší hrací kartu LET.