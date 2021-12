Golfistka Spilková v kvalifikaci LPGA pro příští sezonu neuspěla

Spilková po své letošní třetí sezoně v elitní LPGA skončila v hodnocení na 122. místě. Proto musela do kvalifikace, v které už předtím dvakrát uspěla. Po prvních čtyřech kolech kvalifikace prošla těsně mezi 74 golfistek do závěrečných čtyř kol. V nich jen jednou zahrála kolo pod par a za postupem zaostala o 11 ran.

Postupem do závěrečné fáze kvalifikace LPGA má Spilková, jejímž nejlepším výsledkem za tři sezony na americkém okruhu je dělené osmé místo z loňského ledna v Gainbridge, kartu na nižší Symetra Tour. Ještě může zabojovat o kartu na evropskou sérii LET, od příštího týdne je mezi přihlášenými do závěrečné pětikolové kvalifikace ve Španělsku.