Golfová amatérka Melecká zopakovala druhou příčku na Konopišti

Golfový turnaj Czech Ladies Challenge okruhu LET Access druhé nejvyšší evropské série, na Konopišti (Benešovsko) 1. Nuutinenová (Fin.) 209 (72+69+68), 2. am. Melecká (ČR) 210 (69+70+71), Romingerová (Švýc.) 210 (75+70+65) a Engströmová (Švéd.) 210 (69+73+68), 5. Davisová (Angl.) 211 (68+70+73), 6. am. Macková 212 (71+72+69), am. T. Koželuhová 212 (72+68+72), Vlašínová 212 (71+68+73), Colombottová (It.) 212 (70+74+68), Smitová (JAR) 212 (68+74+70), 11. am. Kousková 213 (74+68+71), 17. am. Melichová 214 (70+72+72).