Turnaj LET Access v Praze vede Nojaová, Češky Burdová se Starou jsou druhé

Golfový turnaj žen Amundi Czech Ladies Challenge evropského okruhu LET Access Series na Zbraslavi (dotace 37.500 eur, par 72) po 1. kole: 1. Nojaová (Něm.) 65, 2. am. Burdová, am. Stará (obě ČR) 71, 4. Clewsová, Slaterová (obě Angl.) 72, 6. Mühlbauerová (Rak.), Bessaová (Portug.), Turnerová (Skot.), am. Vavrová (SR) 73, 10. mj. am. Melichová, am. Macková 74.,18. am. Dimitrová, am. Vahalová 75, 26. Kousková, am. Mazochová (všechny ČR.) 76.