Začíná třetí golfový major sezony, velkým favoritem US Open je Scheffler

US Open se na hřiště Pinehurst Resort vrací po deseti letech a počtvrté v historii. Turnaj má dotaci 20 milionů dolarů, vítěz si může odnést až 3,6 milionu (asi 83 milionů korun). Loni se hrálo v Los Angeles, kde Clark v dramatickém závěru předčil aktuální světovou trojku Roryho McIlroye ze Severního Irska a získal premiérový major. Třicetiletý golfista ale na obhajobu příliš nemyslí.

„Poslední týdny nehraji svůj nejlepší golf. V tréninku to není špatné, ale nedaří se mi to přenést do turnajů. Rád bych hlavně odehrál solidní čtyři kola, třeba se chytil nějakou povedenou jamkou a vrátil se ke své hře,“ přál si Clark.

Největším favoritem je ve skvělé formě hrající Scheffler, jenž bude usilovat o třetí major v kariéře. Sedmadvacetiletý Američan ovládl letos už pět turnajů PGA včetně dubnového Masters, kde zopakoval triumf z roku 2022, a je prvním golfistou po 44 letech, který získal před začátkem US Open tolik titulů.

„Se svou hrou jsem teď opravdu spokojený, navíc jsou z toho i dobré výsledky. Daří se mi zabrat v klíčových chvílích, snad to tak bude pokračovat,“ řekl Scheffler po víkendovém vítězství na The Memorial Tournament v Dublinu v Ohiu. „Všichni mě považují za favorita, ale to na mě nemá žádný vliv. Pokud se nepletu, tak všichni začínáme se stejným skóre. Prostě se připravím jako obvykle,“ přidal.

Scheffler zmíněných pět turnajových triumfů vybojoval z osmi posledních startů. V tomto období počínaje březnem byl ještě dvakrát druhý a nejhorší výsledek, osmé místo, zaznamenal na květnovém majoru PGA Championship poznamenaném jeho zadržením kvůli nerespektování pokynů policie při tragické dopravní nehodě. Všechna obvinění proti jeho osobě byla později stažena a z incidentu se oklepal. Ani to, že mu před měsícem změnilo život narození syna, se na jeho výsledcích neprojevilo.

Americký golfista Scottie Scheffler vyhrál The Memorial Tournament v Dublinu v Ohiu. O radost se podělil s rodinou.

„Snažím se nemyslet na minulost, snažím se nemyslet na budoucnost, žiju přítomností. Když jsem doma, snažím se být tím nejlepším manželem a otcem, a když jsem tady, snažím se být tím nejlepším golfistou,“ řekl Scheffler na tiskové konferenci. „Teď se soustředím jedině na tento týden a abych byl připraven na hru. To, že jsem minulý týden vyhrál, mi na hřišti proti soupeřům v ničem nepomůže,“ dodal hráč, který má i na majorech jedinečnou bilanci - z posledních třinácti nebyl jen třikrát v desítce. Na US Open byl v posledních třech letech sedmý, druhý a třetí.

Na životní triumf na PGA Championship bude chtít navázat druhý hráč žebříčku Xander Schauffele. Před měsícem obešel hřiště v klubu Valhalla v Louisville s výsledkem 21 ran pod par, což je rekordní skóre na majorech.

Díky výjimce od pořadatelů si zahraje po čtyřech letech US Open i bývalý král světového golfu Tiger Woods. Osmačtyřicetiletý Američan si připíše už třiadvacátý start. Turnaj ovládl v letech 2000, 2002 a 2008, v posledních letech ho ale trápí zdravotní problémy a případný zisk čtvrté trofeje by byl velkým překvapením.

Na startu bude také dvanáct hráčů z konkurenční série LIV včetně vítězů US Open Martin Kaymera (2014), Dustina Johnsona (2016), Brookse Koepky (2017, 2018) a Brysona DeChambeaua (2020). Naopak chybí mezi nimi šampion z roku 2021 Jon Rahm, který se těsně před startem odhlásil ze zdravotních důvodů.