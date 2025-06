Golfové US Open narušuje déšť, favoritům se nedaří, ve vedení je Burns

Dvaadvacátý hráč světového žebříčku Burns, jenž minulou neděli prohrál s Ryanem Foxem play off o titul na Canadian Open, pátečním skóre 65 zaznamenal třetí nejlepší výsledek na US Open hraném na hřišti poblíž Pittsburghu.

„Upřímně řečeno jsem o skóre ani moc nepřemýšlel. To hřiště je tak náročné, že je těžko poznat, co je dobrý výsledek, a co ne. Prostě jdete ránu za ranou a snažíte se zahrát každou jamku co nejlépe,“ uvedl vítěz pěti turnajů PGA Tour Burns, jenž byl loni na US Open devátý.

V čele průběžného pořadí je rodák z Louisiany o jeden úder před krajanem J.J. Spaunem, který vedl po prvním kole. Třetí je s odstupem další rány se skóre -1 Nor Viktor Hovland.

Největším favoritům se zatím v Oakmontu vesměs příliš nedaří. Světová jednička Socttie Scheffler se se čtyřmi ranami nad par dělí o 23. pozici, další Američan Bryson DeChambeau, obhájce prvenství, neprošel cutem.

Do víkendových kol se na poslední chvíli dostal vítěz letošního Masters Rory McIlroy. Golfista ze Severního Irska se v pátek zachránil v turnaji díky dvěma birdie na závěrečných čtyřech jamkách, nicméně na 45. pozici ztrácí na vedení devět úderů.

Kvůli dešti nedokončilo v pátek své kolo třináct hráčů, dohrávat se bude dnes od 13:30 SELČ.