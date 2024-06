Golfistka Kousková byla v generálce na turnaj v Berouně 24. na Italian Open

Čtyřiadvacetiletou Kouskovou na hřišti Golf Nazionale připravilo o lepší výsledek především druhé kolo, v němž zahrála čtyři rány nad par. Zhoršila se o osm úderů oproti úvodnímu dnu, kdy byla pátá. Dnešní kolo turnaje s dotací 300.000 eur obešla v normě hřiště, což byl i její celkový výsledek.

„Jsem moc ráda, že jsme do Itálie vyrazili. Měla jsem možnost si opět vyzkoušet v ostrých kolech různé herní varianty a puttování, tedy věci, na kterých jsme s týmem v posledních týdnech intenzivně pracovali,“ uvedla v tiskové zprávě Kousková. „Vše je na dobré cestě, i když k úplné spokojenosti mi chybělo lepší sobotní kolo. Tam nám nevyšel konec, ale to se dá na tak těžkém hřišti, jako Golf Nazionale je, odpustit,“ dodala pražská rodačka.

Tereza Melecká, berounská vítězka z roku 2022, byla s výsledkem +9 šestašedesátá. Česká žebříčková jednička Klára Davidson Spilková neprošla v sobotu o jeden úder cutem.

Czech Ladies Open se bude hrát v Berouně od příštího pátku do neděle a po něm se uzavře olympijský žebříček. V Paříži se představí nejlepších 60 hráček světového pořadí, ale pouze dvě z jedné země. Za svou třetí účastí pod pěti kruhy směřuje Davidson Spilková, jež je 41. v redukovaném žebříčku, Kouskové patří 54. pozice.

„S týmem jsme si řekli, že se na finální tabulku podíváme až po turnaji v Berouně, ale je samozřejmě logické, že každý dobrý výsledek nás posouvá blíž k našemu cíli pro první část sezony. Rozhodně ale nesleduji výsledky ostatních hráček a neříkám si coby kdyby. Jasně jsme si ujasnili, že se budeme soustředit jen na to, co můžeme ovlivnit - tedy naše výkony, a zbytek už nějak dopadne. Ale je logické, že to v hlavě samozřejmě máte,“ připustila Kousková před možnou olympijskou premiérou.