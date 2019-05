Z českých golfistů prošel v Praze cutem pouze Matuš

(par 72, dotace 200 tisíc eur) - po 2. kole:

1. Fenasse (Fr.) 133 (67+66), 2. Kölbing (Něm.) 134 (65+69), 3. Rozner (Fr.) 135 (70+65) a Besseling (Niz.) 135 (65+70), ...51. Matuš 144 (70+74), ....neprošli cutem 98. Mrůzek 148 (70+78) a Suchan 148 (72+76), 110. am. Brixi 149 (76+73), 130. Kořínek 151 (77+74), 132. Cafourek 152 (75+77), 141. Gál 154 (76+78), 145. am. Ráža 155 (81+74), 150. am. Janík 160 (79+81) a am. Zapletal 160 (78+82), 153. am. Foubík (všichni ČR) 165 (83+82).